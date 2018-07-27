Поляка, который в Киеве убил ножом украинца, арестовали
27 июля, 2018, 19:58
Шевченковский райсуд города Киева взял под стражу 28-летнего гражданина Польши, который с ножом напал на двух прохожих в Киеве и убил одного из них
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
27 июля Шевченковский райсуд Киева арестовал гражданина Польши, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство в Киеве.
Сообщается, что по ходатайству прокуратуры Киева 28-летнему гражданину Польши избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение суд принял в пятницу.
Гражданину Польши сообщено о подозрении в умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
- 23 июля в Киеве полиция задержала гражданина Польши, который убил мужчину и ранил ножом женщину.
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