Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июль
27 июля, 2018, 20:17
Пенсионный фонд Украины полностью завершил финансирование пенсионных выплат за июль
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Отмечается, что на выплаты пенсий было направлено 29,7 млрд грн.
Финансирование выплат августа текущего года начнется со 2 августа, а их выплата - согласно установленных графиков с 4 августа.
- Напомним, в Пенсионном фонде объяснили задержку выплаты пенсий в июле кассовым разрывом поступлений от единого социального взноса (ЕСВ).
- Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в связи с задержкой выплат пенсий.
- Государственная казначейская служба Украины выделила займы Пенсионному фонду, чтобы профинансировать выплаты пенсий в июле.
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