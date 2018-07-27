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Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июль

Пенсионный фонд Украины полностью завершил финансирование пенсионных выплат за июль

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Отмечается, что на выплаты пенсий было направлено 29,7 млрд грн.

Финансирование выплат августа текущего года начнется со 2 августа, а их выплата - согласно установленных графиков с 4 августа.

 
 
 

 

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