Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июль

27 июля, 2018, 20:17

Пенсионный фонд Украины полностью завершил финансирование пенсионных выплат за июль

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Отмечается, что на выплаты пенсий было направлено 29,7 млрд грн.

Финансирование выплат августа текущего года начнется со 2 августа, а их выплата - согласно установленных графиков с 4 августа.