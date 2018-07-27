Отдых в Украине становится популярным: эксперт назвал лучшие города для отпуска

27 июля, 2018, 14:56

Итоги 2017 года показали, что в Украине наблюдается хоть и незначительный, но рост туристических потоков

Об этом заявил глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха в интервью UATV.

Опрос Киевского международного института социологии показало, что 64% украинцев не поедут этим летом на отдых. Тем временем за границей собираются отдохнуть лишь 4% респондентов.

При этом пограничники отмечают, что прошлый месяц побил все рекорды, ведь украинцы пересекли границу 221 тысячу раз.

Таким образом, итоги 2017 года показывают, что есть незначительный рост туристических потоков. В частности, безвиз расширил возможности украинцев, дал дополнительные возможности туроператорам сделать достаточно большое количество привлекательных предложений для путешествия такими странами, как Италия, Греция, Хорватия, Болгария.

"К сожалению, нельзя ожидать резкого всплеска, потому что не очень хорошая экономическая ситуация, а следовательно, и доходы граждан, это несколько сдерживает желание украинцев отдыхать. Такими же популярными среди украинцев остаются Турция и Египет, однако все больше о себе заявляет Европа“, - подчеркнул Голубаха.

Тем временем отдыхать в Украине также становится популярно, если говорить о морские направления, то это Одесская и Херсонская области. Впрочем, не стоит забывать о Карпаты, Закарпатье. Популярные места для отдыха предлагают также Хмельницкая и Черкасская области.

"Также сейчас очень популярны туры выходного дня. К сожалению, четкую статистику мы не можем получить, потому что не совсем корректно сейчас получает цифры даже Министерство экономики, ведь достаточно много субъектов деятельности остаются в тени", - пояснил Голубаха.

По его словам, лучшие условия для отдыха предлагают гостиницы Львова, Одессы, Киева, Винницы, Чернигова. Впрочем, украинцы тратят на отдых все меньше денег.

"Безусловно, в 2014 году падение туристических потоков было достаточно резким. Было много психологических факторов, которые подсознательно давили на людей. Вместе с тем, наблюдалось ухудшение экономического состояния. С 2015-2016 годов начался рост туристических потоков как внутри Украины, так и за границу. Мы опросили национальные туристические организации европейских стран и на начало 2018-го увидели от 7 до 10% рост туристического потока в другие страны", - подытожил Голубаха.