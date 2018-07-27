Орбан поддержал планы экс-советника Трампа провести "правую революцию" в Европе
Об этом сообщает Reuters.
Орбан заявил, что пришло время для того, чтобы кто-то из Соединенных Штатов прибыл в Европу, дабы распространять консервативное мышление вместо либеральных ценностей.
Венгерский премьер открыто не сказал, будет ли он участвовать в работе группы Бэннона, но он "очень желает успеха" этому проекту
"Америка состоит не только из либералов. И мы здесь в Европе также являются консерваторами ... и даже христианскими демократами ... почему мы не можем услышать и наш голос в Европе? А человек, который так думает, приехал сюда, он был специальным советником президента США ", - сказал Орбан.
По словам Орбана, Бэннон понял, что в Европе существует возможность распространять консервативные ценности, и это будет положительным явлением, поскольку это приведет к "разнообразия" и позволит европейцам увидеть консервативное лицо Америки.
Бэннон приезжал в Венгрию в конце мая, выступал на конференции в Будапеште, и встретился с Орбаном.
Орбан - известный противник миграционной политики ЕС. Он построил заборы на южных границах Венгрии в 2015 году, чтобы сдерживать мигрантов, заявив, что защита внешних границ ЕС является единственным способом сохранения христианских ценностей.
Напомним, Бэннон заявил, что планирует создание правопопулистской "супергруппы" в Европейском парламенте, депутаты которой составят треть от всего состава переизбранного органа следующей весны.
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