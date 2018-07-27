Орбан поддержал планы экс-советника Трампа провести "правую революцию" в Европе

27 июля, 2018, 17:28

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал идею создания новой антиевропейской группы, которую предложил бывший советник президента США Стив Беннон.

Об этом сообщает Reuters.

Орбан заявил, что пришло время для того, чтобы кто-то из Соединенных Штатов прибыл в Европу, дабы распространять консервативное мышление вместо либеральных ценностей.

Венгерский премьер открыто не сказал, будет ли он участвовать в работе группы Бэннона, но он "очень желает успеха" этому проекту

"Америка состоит не только из либералов. И мы здесь в Европе также являются консерваторами ... и даже христианскими демократами ... почему мы не можем услышать и наш голос в Европе? А человек, который так думает, приехал сюда, он был специальным советником президента США ", - сказал Орбан.

По словам Орбана, Бэннон понял, что в Европе существует возможность распространять консервативные ценности, и это будет положительным явлением, поскольку это приведет к "разнообразия" и позволит европейцам увидеть консервативное лицо Америки.

Бэннон приезжал в Венгрию в конце мая, выступал на конференции в Будапеште, и встретился с Орбаном.

Орбан - известный противник миграционной политики ЕС. Он построил заборы на южных границах Венгрии в 2015 году, чтобы сдерживать мигрантов, заявив, что защита внешних границ ЕС является единственным способом сохранения христианских ценностей.

Напомним, Бэннон заявил, что планирует создание правопопулистской "супергруппы" в Европейском парламенте, депутаты которой составят треть от всего состава переизбранного органа следующей весны.