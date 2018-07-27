Орбан: если бы правил, как Меркель, меня бы сразу вышвырнули с работы

27 июля, 2018, 15:04

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал немецкого канцлера Ангелу Меркель, заявив: если бы он следовал ее позиции в отношении мигрантов, то уже бы не возглавлял венгерское правительство

"Если бы я вел такую миграционную политику, как ваш (немецкий – ред.) канцлер, люди в тот же день "выбросили" бы меня из офиса", - сказал Орбан немецкой газете Bild в интервью, опубликованном в пятницу, сообщает DPA.

Орбан был жестким в отношении Меркель с момента ее решение в сентябре 2015 года открыть границы Германии для мигрантов, многие из которых оказались в Венгрии.

Орбан продолжил настаивать, что европейская политика в отношении беженцев потерпела крах.

"Иммиграционная политика не является общим задачам ЕС, это национальный вопрос каждого отдельного государства-члена. С 2015 года предпринимались попытки сделать это общей задачей - и не удалось", - сказал Орбан изданию.

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Орбан добавил, что внешние границы Европейского Союза должны быть закрыты от мигрантов. "Никто не может быть пропущен... Каждый спасенный человек должен вернуться в Африку", - досказав венгерский премьер.