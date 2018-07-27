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Неймар выиграл $21 тыс. на профессиональном турнире по покеру


фото: REUTERS
Бразильский футболист Неймар успешно сыграл на престижном турнире по покеру

Об этом сообщает Reuters.

Футболист ПСЖ и сборной Бразилии дошел до финала турнира High Roller BSOP Sao Paulo и занял шестое место. Всего в соревнованиях выступали 288 участников. Финал турнира, в который попали девять игроков, из-за Неймара организаторам пришлось перенести на один день, поскольку футболист ездил на свадьбу к другу.

"Я очень рад впервые принять участие в этом турнире и дойти до финала. Для меня это новый опыт", - сказал Неймар, который получил за шестое место на турнире получил $21 тыс. призовых.

 

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