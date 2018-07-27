НАБУ завершило расследование дела Онищенко, за которую ему грозит 12 лет тюрьмы

27 июля, 2018, 11:52

Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении нардепа-беглеца Александра Онищенко, подозреваемого по так называемому газовому делу

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ведомстве напомнили, что Онищенко подозревают в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

О завершении расследования сообщили адвоката мужчины, поскольку сам депутат находится за пределами Украины. Так же об этом сообщили и другому соучастнику коррупционной схемы - финансовому директору обществ, подконтрольных преступной организации.

По версии следствия, Онищенко является учредителем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели свыше 1,6 млрд грн от реализации природного газа. Вследствие таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесены убытки в сумме более 740 млн грн.

"В целом следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ПАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и другие", - подчеркнули в ведомстве.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили сделки о признании вины. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд.

Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишен правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.