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На Житомирщине поймали водителя, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся

Полицейские Житомирской области задержали водителя-беглеца, который смертельно травмировал велосипедиста

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

27 июля в отделение полиции поступило сообщение о ДТП, в котором тяжелые травмы получил велосипедист. Водитель автомобиля, который сбил потерпевшего, с места происшествия скрылся. Полицейские в течение нескольких часов разыскали и транспортное средство, и его водителя.

Установлено, что потерпевший явдяется 56-летним жителем села Нового Любара. Мужчину госпитализировали в отделение интенсивной терапии районной больницы, однако медикам не удалось спасти его жизнь и он скончался от полученных травм.

Водителя-беглеца, которым оказался 20-летний парень, полицейские застали по месту жительства в с. Глезне этого же района, а вот свое транспортное средство он на тот момент успел спрятать на территории заброшенного предприятия.

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