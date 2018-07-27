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На Закарпатье из-за активности контрабандистов и нелегалов усилят охрану границы


фото: dpsu.gov.ua
На Закарпатье офицеры администрации Госпогранслужбы усилят охрану государственной границы

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Руководство Госпогранслужбы приняло решение о дальнейшем усилении контроля из-за активизации противоправной деятельности, а именно перемещений групп незаконных мигрантов и подакцизных товаров.

"Это не первый выезд офицеров администрации Госпогранслужбы на усиление государственной границы со странами ЕС. Как показали предварительные результаты усилений - количество правонарушений, связанных с противоправной деятельностью на государственной границе во время уплотнения государственных рубежей значительно уменьшается", - отметил директор Департамента охраны государственной границы генерал-майор Юрий Гресько.

В ГПСУ отмечают, что во время подобного усиления участия офицеров проверено более 400 км границы, задержаны за незаконное пересечение государственной границы 23 человека, из которых 17 - незаконные мигранты. Кроме того, задержаны почти 20 тысяч пачек сигарет и товаров на сумму 365 тысяч гривен, а в 5 случаях выявлены признаки подготовки к совершению противоправной деятельности.

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