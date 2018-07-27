На Николаевщине подросток хотел показать, как волосы дыбом встают от тока, и умер
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевщины.
15-летний житель Березнеговатого перелез через двухметровый забор, которым ограждена подстанция, и показывал двум своим младшим друзьям эксперимент подносил руку к электрических проводов и демонстрировал, как от электромагнитного поля дыбом поднимается волос.
Школьник коснулся провода и от поражения током в 35 тысяч вольт погиб на месте. Его приятели побежали рассказать все родителям, а те известили полицию. Сейчас тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту, как того требует процедура в подобных случаях, полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Следователи проводят расследование обстоятельств трагедии.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-