На Николаевщине подросток хотел показать, как волосы дыбом встают от тока, и умер

27 июля, 2018, 13:21

На Николаевщине от поражения током погиб подросток

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевщины.

15-летний житель Березнеговатого перелез через двухметровый забор, которым ограждена подстанция, и показывал двум своим младшим друзьям эксперимент подносил руку к электрических проводов и демонстрировал, как от электромагнитного поля дыбом поднимается волос.

Школьник коснулся провода и от поражения током в 35 тысяч вольт погиб на месте. Его приятели побежали рассказать все родителям, а те известили полицию. Сейчас тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту, как того требует процедура в подобных случаях, полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Следователи проводят расследование обстоятельств трагедии.