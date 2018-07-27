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На Донетчине столкнулись два автомобиля: трое погибших, еще 7 человек в больнице

На трассе Горловка-Бахмут произошло столкновение автомобилей "Рено" и "Опель", в результате которого погибло трое людей

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Донецкой области.

Инцидент произошел сегодня около 10 часов утра: легковушки столкнулись на междугородней дороге близ поворота в сторону села Зайцево.

В результате аварии погибли три пассажира "Опеля". Водителей автомобилей и 5 других пассажиров отвезли в больницу города Бахмут с травмами различной степени тяжести.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего)", - отметили в полиции.

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