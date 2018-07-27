На Донетчине поймали наемника оккупантов, который "защищал" Дружковку от украинской армии
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Житель Дружковки 1974 года рождения значился в розыскных базах как участник НВФ "ДНР".
Установлено, что в начале июня 2014 года, когда город находился под оккупацией террористов, мужчина добровольно пополнил ряды оккупантов и осуществлял пропускной режим на въездах-выездах. В обязанности новобранца входили досмотр транспорта и лиц, пересекавших "стопконтроль", а также защита города от вторжения. Для этого он был полностью екіпований и вооружен.
После освобождения города он выехал за его пределы и скрывался в доме своей сожительницы в Торецкому, при этом всегда был бдительным и осторожным, лишний раз никуда не выходя из дома.
После задержания экс-наемника доставлен к Дружковского отделения полиции для проведения всех необходимых следственных действий.
Мужчине инкриминируют ч.5 ст.260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-