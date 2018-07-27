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На Донетчине поймали наемника оккупантов, который "защищал" Дружковку от украинской армии


фото: Експрес - онлайн
В Донецкой области в городе Дружковка правоохранители задержали наемника оккупантов, который 4 года назад помогал держать "оборону" города

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Житель Дружковки 1974 года рождения значился в розыскных базах как участник НВФ "ДНР".

Установлено, что в начале июня 2014 года, когда город находился под оккупацией террористов, мужчина добровольно пополнил ряды оккупантов и осуществлял пропускной режим на въездах-выездах. В обязанности новобранца входили досмотр транспорта и лиц, пересекавших "стопконтроль", а также защита города от вторжения. Для этого он был полностью екіпований и вооружен.

После освобождения города он выехал за его пределы и скрывался в доме своей сожительницы в Торецкому, при этом всегда был бдительным и осторожным, лишний раз никуда не выходя из дома.

После задержания экс-наемника доставлен к Дружковского отделения полиции для проведения всех необходимых следственных действий.

Мужчине инкриминируют ч.5 ст.260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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