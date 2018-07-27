 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Буковине маршрутка врезалась в поезд: погибли два человека, еще семеро пострадали

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом на Буковине погибли два человека, еще семерых пассажиров доставили в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В селе Мамаевцы Черновицкой области микроавтобус “Мерседес Спринтер” столкнулся с грузовым поездом сообщением "Неполоковцы-Черновцы". Правоохранители установили, что 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути и допустил столкновение. По предварительной информации, на момент ДТП на переезде работала световая и звуковая сигнализация.

В салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров. От полученных травм на месте происшествия погибли 31-летний житель Заставнивского района и 69-летняя черновчанка. Еще семеро пассажиров доставлены в больницу, трое из них - в реанимации.

Отмечается, что транспортное средство принадлежит предпринимателю, с которым заключен договор на перевозку сотрудников фирмы. У перевозчика есть лицензия на внутренние перевозки пассажиров.

Водителя микроавтобуса задержали полицейские. После осмотра врачей его направили на медицинское освидетельствование для проверки на наличие алкоголя в крови.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

27 июля, 2018 пятница

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать