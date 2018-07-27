На Буковине маршрутка врезалась в поезд: погибли два человека, еще семеро пострадали
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В селе Мамаевцы Черновицкой области микроавтобус “Мерседес Спринтер” столкнулся с грузовым поездом сообщением "Неполоковцы-Черновцы". Правоохранители установили, что 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути и допустил столкновение. По предварительной информации, на момент ДТП на переезде работала световая и звуковая сигнализация.
В салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров. От полученных травм на месте происшествия погибли 31-летний житель Заставнивского района и 69-летняя черновчанка. Еще семеро пассажиров доставлены в больницу, трое из них - в реанимации.
Отмечается, что транспортное средство принадлежит предпринимателю, с которым заключен договор на перевозку сотрудников фирмы. У перевозчика есть лицензия на внутренние перевозки пассажиров.
Водителя микроавтобуса задержали полицейские. После осмотра врачей его направили на медицинское освидетельствование для проверки на наличие алкоголя в крови.
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