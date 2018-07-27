На Буковине маршрутка врезалась в поезд: погибли два человека, еще семеро пострадали

27 июля, 2018, 21:05

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом на Буковине погибли два человека, еще семерых пассажиров доставили в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В селе Мамаевцы Черновицкой области микроавтобус “Мерседес Спринтер” столкнулся с грузовым поездом сообщением "Неполоковцы-Черновцы". Правоохранители установили, что 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути и допустил столкновение. По предварительной информации, на момент ДТП на переезде работала световая и звуковая сигнализация.

В салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров. От полученных травм на месте происшествия погибли 31-летний житель Заставнивского района и 69-летняя черновчанка. Еще семеро пассажиров доставлены в больницу, трое из них - в реанимации.

Отмечается, что транспортное средство принадлежит предпринимателю, с которым заключен договор на перевозку сотрудников фирмы. У перевозчика есть лицензия на внутренние перевозки пассажиров.

Водителя микроавтобуса задержали полицейские. После осмотра врачей его направили на медицинское освидетельствование для проверки на наличие алкоголя в крови.