Люди повлияли на 87% акватории Мирового океана, - исследование
Как пишет EurekAlert, в основном это воды, окружающие малонаселенные острова в Тихом океане, а также международные воды Арктики и Антарктики.
Деятельность человека в ближайшее время повлияет и на большую часть нетронутой акватории - под охраной находится лишь 1/20 ее часть, или 2,67 млн кв. км. Наименее "дикой" воды осталось в районе южного побережья Африки - около 2 тыс. кв. км.
Такая "нетронутая" вода позволяет сохранить биологическое разнообразие Мирового океана и выступает своего рода защитой от глобального потепления - температура воды в этих районах не повышается настолько стремительно, как на других участках акватории, считают ученые.
"Мы были поражены тем, как мало в океане осталось нетронутых акваторий. Океан огромный, он занимает 70% поверхности планеты, но мы умудрились существенно повлиять почти на всю эту огромную экосистему", - говорит Кендалл Джонс из университета Квинсленда.
Напомним, одной из острейших проблем экологии является загрязнение Мирового океана. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.
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