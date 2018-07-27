Киев снова может подтопить: жителей города предупредили о грозе

27 июля, 2018, 07:31

27 июля в столице Украины ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня днем в столице ожидается гроза, возможны подтопления. В связи с этим, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнило основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 25 июля в Киеве прошли сильные грозовые дожди, в результате чего водой залило улицы, тоннели и подземные переходы. В частности, дорога под мостом в зоне метро "Дорогожичи" была затоплена водой на 2 метра 20 см.

В результате сильного ливня обвалилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской. Во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение временно закрыть движение по указанному участку.

Днем, 26 июля, движение по путепроводу было восстановлено. Для тех, кто решил не подвергаться опасности, есть карта безопасного объезда путепровода.

Во время брифинга 26 июля заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян заявил, что в КГГА есть замечания к работе "чрезвычайщиков" по преодолению последствий непогоды, однако от такого "никто не застрахован".