Сегодня невооруженным глазом наблюдать затмение смогут все жители Украины - но это географически. Если в вашем городе погода для наблюдения непригодна, то за всеми главными событиями в небе можно будет наблюдать здесь, где происходит прямая трансляция.

Начало затмения приходится на 21:24, полная фаза - 22:30, самая темная фаза - 23:21, конец полной фазы произойдет в 00:13, а завершится затмение - в 01:19.

Затмение и противостояние Марса будет видно по всей стране (при низкой облачности), а для наблюдений не нужны технические средства. Сначала Луна померкнет, а со временем станет тусклой с красным оттенком. Рядом можно будет разглядеть Марс, как яркую оранжевую звезду.

Если вам интересно, почему происходит затмение и Луна приобретает красный цвет, где лучше всего наблюдать за происходящим вживую, что такое противостояние Марса и как почувствовать себя "ученым", прочитайте материал "Кровавая Луна на свидании с Марсом. Когда, где и как наблюдать за событием столетия".