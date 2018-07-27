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Кровавая Луна: самое длинное затмение века онлайн

Сегодня, в ночь с 27 на 28 июля, происходит полное затмение Луны - самое длительное за весь 21 век. А рядом можно наблюдать Марс, как яркую оранжевую звезду - и все это невооруженным глазом!

Сегодня невооруженным глазом наблюдать затмение смогут все жители Украины - но это географически. Если в вашем городе погода для наблюдения непригодна, то за всеми главными событиями в небе можно будет наблюдать здесь, где происходит прямая трансляция.

Начало затмения приходится на 21:24, полная фаза - 22:30, самая темная фаза - 23:21, конец полной фазы произойдет в 00:13, а завершится затмение - в 01:19.

Затмение и противостояние Марса будет видно по всей стране (при низкой облачности), а для наблюдений не нужны технические средства. Сначала Луна померкнет, а со временем станет тусклой с красным оттенком. Рядом можно будет разглядеть Марс, как яркую оранжевую звезду.

Если вам интересно, почему происходит затмение и Луна приобретает красный цвет, где лучше всего наблюдать за происходящим вживую, что такое противостояние Марса и как почувствовать себя "ученым", прочитайте материал "Кровавая Луна на свидании с Марсом. Когда, где и как наблюдать за событием столетия".

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