Количество погибших во время протестов в Никарагуа достигло 448 человек
27 июля, 2018, 14:41
Правозащитная Никарагуанская ассоциация по правам человека сообщает, что во время протестов в Никарагуа, которые длятся более трех месяцев, погибли 448 человек
Среди погибших - 31 несовершеннолетний, передает ABC News.
Также сообщается, что ранения получили более 2830 человек.
Напомним, что массовые протесты в Никарагуа, которые начались 18 апреля, были спровоцированы реформой соцобеспечения, которая предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшения выплат.
Президент Даниэль Ортега отменил реформу, но протестующие требуют проводить досрочные выборы. Ортега отказывается идти на выборы и называет действия протестующих и оппозиции "заговором против страны".
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