Количество погибших во время протестов в Никарагуа достигло 448 человек

27 июля, 2018, 14:41

Правозащитная Никарагуанская ассоциация по правам человека сообщает, что во время протестов в Никарагуа, которые длятся более трех месяцев, погибли 448 человек

Среди погибших - 31 несовершеннолетний, передает ABC News.

Также сообщается, что ранения получили более 2830 человек.

Напомним, что массовые протесты в Никарагуа, которые начались 18 апреля, были спровоцированы реформой соцобеспечения, которая предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшения выплат.

Президент Даниэль Ортега отменил реформу, но протестующие требуют проводить досрочные выборы. Ортега отказывается идти на выборы и называет действия протестующих и оппозиции "заговором против страны".