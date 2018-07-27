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Какие страны больше всего покупают украинские IT-услуги. Инфографика

Экспорт украинских IT-услуг в прошлом году вырос на 7,1%.

В 2017 году экспорт украинских услуг в секторе информационно-коммуникационных технологий составил 1,8 млрд долл. и вырос на 7,1%, сообщают в Минэкономразвития.

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Больше всего украинские айтишники экспортировали услуги в страны ЕС – 37%, США – 30,4%, Швейцарию – 8,5%.

Также в Министерстве добавили, что сектор информационно-коммуникационных технологий входит к перспективным в соответствии с Экспортной стратегией Украины. Поэтому вместе с бизнесом в МЭРТ работают над совместной экспортной стратегией для ИКТ-сектора.

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Напомним, руководитель отдела международного сотрудничества Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Татьяна Циленко рассказала, что сейчас на условиях аутсорсинга работают около 150 тыс. украинских IT-специалистов для зарубежных компаний.

70% экспорта услуг Украины - это экспорт IT-услуг

 
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