Как избежать отравления грибами: 12 советов от Минздрава

27 июля, 2018, 10:24

Из 2 тысяч видов грибов в Украине съедобными считаются максимум 500. Часто можно спутать съедобные грибы и ядовитые

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав напоминает правила, которых надо придерживаться, чтобы избежать отравления. И также, что делать, когда есть подозрение на отравление.

Откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Замените их грибами, которые выращивают искусственно, подлежащих контролю;

Не покупайте грибы на стихийных рынках;

Внимательно осматривайте грибы. Если у вас возникают малейшие сомнения - откажитесь от потребления грибов;

Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. По малейшего сомнения сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими;

Не берите слишком молодые или старые грибы. Их легко перепутать с ядовитыми;

Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий. Грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы;

Не собирайте грибы в засушливую погоду. В это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов;

Никогда не пробуйте сырые грибы;

Дома еще раз тщательно проверьте грибы. Все сомнительные следует выбросить;

Готовьте грибы в течение первых суток после собирания;

Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут;

Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Грибы нельзя есть детям до 12 лет, беременным женщинам и людям пожилого возраста.

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после потребления, так и в течение нескольких дней. Основными признаками отравления грибами являются:

тошнота, рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

удушье;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

появление галлюцинаций и бреда.

Если у вас проявился хотя бы один из этих симптомов - немедленно вызывайте врача.

Первая помощь при отравлении грибами

Если есть возможность, промойте желудок простой водой или примите сорбенты (наименьшая эффективная доза активированного угля - 0,5 г/кг массы тела).

До приезда неотложной помощи соблюдайте постельный режим и пейте много жидкости - воды, подсоленной воды или прохладного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.

Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую еду или молочные и кисломолочные продукты – это может ускорить всасывание токсинов.

Не стоит ждать, что симптомы пройдут сами собой, потому что это может быть смертельным.

Остатки грибов или грибных блюд надо обязательно сохранить, потому что их лабораторное исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.