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K7 Media об эволюции детского контента на KMW 2018

Самые новые и модные кроссплатформенные и мультиэкранные детские шоу со всего мира - 19 сентября на KYIV MEDIA WEEK в специальной презентации и скрининге от международной медиаконсалтинговой компании K7 Media, интеллектуального партнера медианедели

Говорят, что писать для детей нужно так же, как и для взрослых, - только еще лучше. Этот же принцип можно - и нужно - применять и к производству детского контента. Ведь сейчас юные зрители не менее требовательны, чем их родители. А еще нынешние дети - это завтрашние взрослые: будущая платежеспособная аудитория, лояльность которой можно начинать формировать уже сегодня. И это хорошо понимают ведущие мировые производители контента.

"Количество детского контента сейчас растет экспоненциально, больше не ограничиваясь программными сетками, пакетами телеканалов и прочим. Онлайн-платформы, в свою очередь, продолжают вкладывать значительные средства в разработку собственного детского контента - тот же Disney, например, вскоре запустит крупнейший стриминговый сервис. Поэтому сейчас особенно интересно наблюдать за развитием и изменениями в индустрии шоу для детей", - констатирует Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella), менеджер по коммуникациям международной медиаконсалтинговой компании K7 Media.

K7 Media - интеллектуальный партнер KYIV MEDIA WEEK 2018 - проводит аналитические исследования глобальных тенденций в индустрии контента для крупных мировых медиа-брендов. В 2015-м K7 Media запустила регулярный отчет K7 Little Report, где предоставляет аналитику актуальных глобальных тенденций в детском контенте, а в конце июля 2018 года компания опубликует очередной Youth Insight Report.

На презентации и скрининге в рамках KMW, ведущим которых станет Дэвид, компания K7 Media поделится данными свежего исследования, продемонстрирует лучшие образцы новых детских шоу со всего мира, а также расскажет об особенностях онлайн-платформ и специфике того, как они влияют на потребление контента юными зрителями.

Скрининг детского контента от K7 Media состоится в третий день KYIV MEDIA WEEK (19 сентября) с 10:00 до 11:00.

KYIV MEDIA WEEK пройдет 17-21 сентября 2018 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина). До 31 июля действует специальная цена на регистрацию.

За анонсами мероприятий KMW 2018 следите на сайте и официальной Facebook-странице медиафорума.

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