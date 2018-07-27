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Google посвятил дудл легендарной украинской шахматистке


фото: google
Google посвятил дудл 114-й годовщине со дня рождения украинской шахматистки Людмилы Руденко

"Мы отдаем должное заслугам Руденко как на шахматной доске, так и вне ее", - отмечают авторы дудла. Людмила Руденко - вторая в истории шахмат и первая среди украинок чемпионка мира.

Она родилась в 1904 году в Лубнах на Полтавщине, ее научил играть в шахматы папа еще в десятилетнем возрасте, а 14 лет назад она выиграла свое первое крупное соревнование - чемпионат 1928 года среди женщин в Москве.

В 1950 году Людмила Руденко выиграла второй в мире чемпионат мира по шахматам среди женщин и стала первой спортсменкой из СССР, получившей такой титул. Первенство она удерживала до 1953 года.

Руденко умерла в мае 1986 года. А в 2015-м ее включили в Мировой зал славы шахмат.

 

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