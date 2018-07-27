Генсек ОБСЕ приехал на Донбасс и встретился с командующим Объединенных сил

27 июля, 2018, 20:49

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев встретился в городе Бахмут с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Во время общения стороны обсудили вопросы соблюдения постоянного и бессрочного режима прекращения огня, объявленного 1 июля 2018 года. Кроме того, Наев ознакомил Гремингера с гуманитарной ситуацией в Донецкой и Луганской областях.

"В ходе встречи генерал-лейтенант Сергей Наев отметил вклад ОБСЕ в дело установления мира на Донбассе. Вместе с тем он призвал Томаса Гремингера усилить эффективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на оккупированной российско-оккупационными войсками территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также командующий ООС обратил внимание на постоянные нарушения установленного режима прекращения огня российско-оккупационными войсками с использованием оружия, запрещенного Минскими договоренностями.