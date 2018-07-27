Генсек ОБСЕ приехал на Донбасс и встретился с командующим Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
Во время общения стороны обсудили вопросы соблюдения постоянного и бессрочного режима прекращения огня, объявленного 1 июля 2018 года. Кроме того, Наев ознакомил Гремингера с гуманитарной ситуацией в Донецкой и Луганской областях.
"В ходе встречи генерал-лейтенант Сергей Наев отметил вклад ОБСЕ в дело установления мира на Донбассе. Вместе с тем он призвал Томаса Гремингера усилить эффективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на оккупированной российско-оккупационными войсками территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Также командующий ООС обратил внимание на постоянные нарушения установленного режима прекращения огня российско-оккупационными войсками с использованием оружия, запрещенного Минскими договоренностями.
- Ранее сообщалось, что в рамках своей поездки на восток Украины Гремингер будет говорить о роли ОБСЕ и ее деятельность в Украине.
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