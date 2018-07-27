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Футболист английского клуба завершил карьеру через лейкемией


фото: wolves.co.uk
Голкипер английского "Вулвергемптона" Карл Ікеме объявил о завершении профессиональной карьеры из-за тяжелой болезни

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

В июне года Икем заявил, что у него наступила полная ремиссия. Ему пришлось пройти курс интенсивной химиотерапии. Несмотря на улучшение состояния, вратарь посоветовался с врачами по поводу возможного возвращения в футбол. Именно после разговора с ними он решил завершить карьеру.

"Не могу больше рисковать, возвращаясь в футбол. Здоровье остается главным для меня. Очень непросто решиться на это, учитывая то, что я прошел в своей футбольной карьере. Но в перспективе понимаешь, что твоя жизнь под угрозой, и это небольшая цена, которую должен заплатить, чтобы находиться чаще со своей семьей ", - сказал Икем.

32-летний голкипер в последний раз выходил на поле в мае 2017 года, через два месяца стало известно, что у него обнаружен острый лейкоз.

  • Карл Икем является воспитанником "Вулверхэмптон", также он играл за английские "Аккрингтон", "Стокпорт", "Чарльтон", "Шеффилд Юнайтед", "КПР", "Лестер", "Мидлсбро" и "Донкастер". На счету голкипера 10 матчей в составе сборной Нигерии.

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