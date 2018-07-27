ФФУ сократила дисквалификацию футболиста "Шахтера", чтобы он сыграл с "Динамо"
Об этом сообщает Федерация футбола Украины.
Исмаили был удален в матче за Суперкубок Украины против "Динамо" за удар соперника рукой. По регламенту в таких случаях предусмотрена дисквалификация на три матча, однако бразилец был отстранен лишь на две игры.
"Противостояние "Динамо" и "Шахтера" является самым популярным поединком нашего чемпионата и его украшением. Среди прочего, важно, чтобы команды сыграли в оптимальных составах. Мы по несколько раз пересмотрели все имеющиеся видео. К сожалению, нет видео, которое помогло бы установить четкую и детальную картину столкновения. После тщательного изучения всех материалов КДК ФФУ решил отстранить Исмаили на две игры", - сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ Андрей Шумилов.
- "Динамо" и "Шахтер" сыграют в чемпионате Украины 3 августа в Киеве.
- В матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" со счетом 1:0.
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