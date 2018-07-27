Эстония отменила плату в автобусах почти во всех регионах

27 июля, 2018, 18:48

Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд в общественном транспорте почти на всей территории страны

Как сообщает DW, в 11 из 15 регионов с начала июля пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами.

По словам министра экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, власти страны хотят остановить отток сельского населения в города и внести вклад в защиту окружающей среды. В Таллине рассчитывают, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования гражданами легковых автомобилей.

В 2017 году парламент Эстонии поставил цель до 2030 года удерживать расходы традиционных видов топлива на уровне 2012 года. "То есть мы должны найти возможности убедить людей использовать более экологичные виды передвижения", - сказала Симсон агентству AFP.

В Таллине общественный транспорт стал бесплатным еще в 2013 году - но только для жителей города. Бургомистр Таави Аас считает программу успешной, несмотря на рост количества автомобилей за последние годы.

По опросам, около половины пассажиров стали использовать общественный транспорт чаще с тех пор, как он стал бесплатным.

В отличие от Таллинна, общественным транспортом в 11 эстонских уездах могут пользоваться все, независимо от места регистрации, включая туристов.

Этот проект финансируется из государственного бюджета.