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Энштейн был прав: ученые испытали действие теории относительности вблизи сверхмассивной черной дыры

Астрономам из Европейской южной обсерватории удалось подтвердить положение теории относительности Эйнштейна рядом с надмасивною черной дырой в центре Млечного Пути

Исследование опубликовано на сайте ESO.

Ученые наблюдали за яркой звездой S2, которая делает полный оборот вокруг квазара Стрелец А * за 16 лет, а в 2002-м и 2018 году приближалась к черной дыре на расстояние в четыре световых часа (20 млрд км).

Черная дыра имеет массу в четыре миллиона раз больше массы Солнца и расположена на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Сама звезда S2, что относится к спектральному классу B, является одной из самых изученных звезд, принадлежащих S-скопление - группе быстро движущихся звезд, открытой в 2002 году.

"Это лишь второе сближение звезды S2 и черной дыры, по которым нам удалось проследить. С другой стороны, точность инструментов заметно выросла за последние десять лет, что позволило проследить за этой встречей в сверхвысоком разрешении. Мы тщательно готовились к этому событию в течение нескольких лет, поскольку она позволяет на практике проверить особенность релятивистских эффектов", - заявил Райнхард Генцель из Института внеземной физики Общества Макса Планка в Гархинге (Германия).

В момент максимального приближения звезды к черной дыре исследователи зафиксировали гравитационное красное смещение - во время этого процесса гравитация меняет длину световых волн и делает их более длинными, происходит так называемое гравитационное замедление времени.

"Наблюдения не согласуются с выводами Ньютона в рамках теории тяготения, но прекрасно соответствуют предсказаниям Эйнштейна. В нашей Солнечной системе мы можем проверять исполнение законов физики только в данный момент и при определенных условиях. И поэтому для астрономии так важно убедиться, что эти законы выполняются и в случае гораздо более сильных гравитационных полей", - говорится в исследовании.

 

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