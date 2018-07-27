Экономика США достигла рекордного с 2014 года показателя: безработица упала, экспорт увеличился

27 июля, 2018, 17:23

Экономика Соединенных Штатов демонстрирует самые быстрые темпы роста с 2014 года

Об этом сообщает Bloomberg.

В правительстве США заявили, что во втором квартале рост экономики составил 4,1% в пересчете на годовые темпы, что стало лучшим показателем с третьего квартала 2014 года.

По многим показателям американская экономика находится в хорошем состоянии, в частности, уровень безработицы близок к 18-летнему минимуму, заводы получают больше заказов, а экспорт растет.

Читайте также: Что означает тарифное противостояние США и Китая Также издание отмечает, что экономисты прогнозируют более медленный рост во второй половине года. Ожидается, что введенные пошлины будут только незначительным тормозом для экономического роста.

Добавим, что высокие показатели ВВП сообщил и глава США Дональд Трамп.

"Как только были обнародованы превосходные показатели ВВП. Скоро проведем пресс-конференцию", - заявил Трамп в Twitter.