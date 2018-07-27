Экономика США достигла рекордного с 2014 года показателя: безработица упала, экспорт увеличился
27 июля, 2018, 17:23
Экономика Соединенных Штатов демонстрирует самые быстрые темпы роста с 2014 года
Об этом сообщает Bloomberg.
В правительстве США заявили, что во втором квартале рост экономики составил 4,1% в пересчете на годовые темпы, что стало лучшим показателем с третьего квартала 2014 года.
По многим показателям американская экономика находится в хорошем состоянии, в частности, уровень безработицы близок к 18-летнему минимуму, заводы получают больше заказов, а экспорт растет.
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Также издание отмечает, что экономисты прогнозируют более медленный рост во второй половине года. Ожидается, что введенные пошлины будут только незначительным тормозом для экономического роста.
Добавим, что высокие показатели ВВП сообщил и глава США Дональд Трамп.
"Как только были обнародованы превосходные показатели ВВП. Скоро проведем пресс-конференцию", - заявил Трамп в Twitter.
GREAT GDP numbers just released. Will be having a news conference soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июля 2018 г.
- США с 1 июня вводят жесткие пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза.
- В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.
- В США заявили, что именно европейская сторона попросила отложить введение пошлин для того, чтобы выработать и представить свои предложения по этому вопросу.
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