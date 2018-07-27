Дипломаты Польши и США готовят заявление с требованием освободить Сенцова
27 июля, 2018, 14:06
Дипломаты Польши, Соединенных Штатов и ряда других стран принимают участие в разработке декларации с призывом к российской власти освободить украинского режиссера Олега Сенцова
Как сообщило "Польское радио", документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряда министерств: юстиции, иностранных и внутренних дел, а также Генеральной прокуратуре.
В проекте декларации дипломаты подчеркивают, что Олега Сенцова незаконно удерживают в России, а Москва не реагирует на международные призывы и петиции.
Дипломаты напоминают, что украинец уже более двух месяцев голодает и состояние его здоровья плохое.
"Мы призываем Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины", - говорится в проекте декларации.
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