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Дипломаты Польши и США готовят заявление с требованием освободить Сенцова


фото: twitter
Дипломаты Польши, Соединенных Штатов и ряда других стран принимают участие в разработке декларации с призывом к российской власти освободить украинского режиссера Олега Сенцова

Как сообщило "Польское радио", документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряда министерств: юстиции, иностранных и внутренних дел, а также Генеральной прокуратуре.

В проекте декларации дипломаты подчеркивают, что Олега Сенцова незаконно удерживают в России, а Москва не реагирует на международные призывы и петиции.

Дипломаты напоминают, что украинец уже более двух месяцев голодает и состояние его здоровья плохое.

"Мы призываем Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины", - говорится в проекте декларации.

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