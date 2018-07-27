Дроны 18+ : в Британии введут ограничения на пользование беспилотниками для детей
27 июля, 2018, 13:30
В Великобритании рассматривают законопроект, который позволит управлять дронами весом более 250 г только гражданам, которые достигли 18 лет
Об этом пишет TechCrunch.
Законопроект устанавливает ограничения, всего на три года ниже минимального возраста для получения лицензии на пилотирование самолета или вертолета, отмечает издание. При этом в поправках говорится, что дети и подростки по-прежнему смогут управлять дронами в сопровождении взрослых.
Документ также ограничивает максимальную высоту полетов беспилотных летательных аппаратов в 120 г.. Аналогичные требования к пилотам дронов уже действуют в США - правительство стране ведет реестр владельцев беспилотных летательных аппаратов а для осуществления полетов в больших городах пилотам нужно получать специальное разрешение.
- Полиция Нидерландов закрыла программу по использованию орланов для "охоты" на нелегально запущенных дронов.
- Японская компания придумала способ борьбы с трудоголизмом своих соотечественников - там предлагают использовать дроны, чтобы выгонять работников после завершения рабочего времени.
- Лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии провела эксперимент, чтобы выяснить, кто быстрее и лучше руководит беспилотным летательным аппаратом - искусственный интеллект или профессиональный пилот.
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