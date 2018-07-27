Денисова отправила российскому омбудсмену письмо относительно обмена украинцев на российских преступников
Об этом Денисова сообщила в Facebook.
В письме говорится, что предложение Украины об обмене украинских политзаключенных на 36 осужденных или задержанных россиян осталось без официального ответа российской стороны. Вместо этого россияне в Минске попросили изложить предложение в письме омбудсмену.
"Просили бы рассматривать данное письмо как соответствующий запрос и не затягивать с ответом", - говорится в письме.
Кроме того, украинская сторона предлагает провести в Минске заседание Трехсторонней контактной группы при участии Москальковой и Денисовой для обсуждения вопроса гуманитарных визитов к заключенным с целью проверки условий их содержания и перевозки заключенных с оккупированных территорий Донбасса.
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