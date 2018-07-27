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Денисова отправила российскому омбудсмену письмо относительно обмена украинцев на российских преступников

Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой написал российскому омбудсмену Татьяне Москальковой письмо по вопросу освобождения украинских политзаключенных

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

В письме говорится, что предложение Украины об обмене украинских политзаключенных на 36 осужденных или задержанных россиян осталось без официального ответа российской стороны. Вместо этого россияне в Минске попросили изложить предложение в письме омбудсмену.

"Просили бы рассматривать данное письмо как соответствующий запрос и не затягивать с ответом", - говорится в письме.

Кроме того, украинская сторона предлагает провести в Минске заседание Трехсторонней контактной группы при участии Москальковой и Денисовой для обсуждения вопроса гуманитарных визитов к заключенным с целью проверки условий их содержания и перевозки заключенных с оккупированных территорий Донбасса.

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