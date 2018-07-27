Чиновник присвоил 500 га земли Минобороны и нанес ущерб на миллионы
Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона.
Кроме того, на земельном участке находятся здания и сооружения МОУ общей площадью свыше 670 кв. м., построенные в период с 1959 до 1990 годов.
Отмечается, что госслужащий в конце 2007 года незаконно получил право собственности на указанную землю и недвижимость на ней и в дальнейшем все это использовал по собственному усмотрению, а не по назначению.
Этим он причинил ущерб государству на общую сумму 8 074 801 гривен.
Сейчас военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины завершает досудебное расследование в открытом уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УКУ и готовит обвинительный акт в суд.
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