Чиновник присвоил 500 га земли Минобороны и нанес ущерб на миллионы

27 июля, 2018, 07:39

Бывший директор одного из военно-охотничьих хозяйств Винницкой области незаконно присвоил себе земельный участок Министерства обороны Украины площадью 500 га

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона.

Кроме того, на земельном участке находятся здания и сооружения МОУ общей площадью свыше 670 кв. м., построенные в период с 1959 до 1990 годов.

Отмечается, что госслужащий в конце 2007 года незаконно получил право собственности на указанную землю и недвижимость на ней и в дальнейшем все это использовал по собственному усмотрению, а не по назначению.

Этим он причинил ущерб государству на общую сумму 8 074 801 гривен.

Сейчас военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины завершает досудебное расследование в открытом уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УКУ и готовит обвинительный акт в суд.