 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Чиновник присвоил 500 га земли Минобороны и нанес ущерб на миллионы


фото: Володимир Медіа
Бывший директор одного из военно-охотничьих хозяйств Винницкой области незаконно присвоил себе земельный участок Министерства обороны Украины площадью 500 га

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона.

Кроме того, на земельном участке находятся здания и сооружения МОУ общей площадью свыше 670 кв. м., построенные в период с 1959 до 1990 годов.

Отмечается, что госслужащий в конце 2007 года незаконно получил право собственности на указанную землю и недвижимость на ней и в дальнейшем все это использовал по собственному усмотрению, а не по назначению.

Этим он причинил ущерб государству на общую сумму 8 074 801 гривен.

Сейчас военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины завершает досудебное расследование в открытом уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УКУ и готовит обвинительный акт в суд.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

27 июля, 2018 пятница

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать