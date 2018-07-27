8-летнего украинского мальчика приняли в академию "Барселоны"

27 июля, 2018, 14:11

"Барселона" причислила в детскую академию 8-летнего украинца Родиона Калашникова

Об этом Родион Калашников сообщил на своей странице в Facebook.

8-летний футболист выложил скрин-шот своего профиля с сайта Федерации футбола Каталонии. Раньше парень выступал за "Днепр" и барселонский клуб "Дамм".

Академия "Барселоны" - "Ла Масия", является одной из крупнейших детско-юношеских футбольных школ в мире, ее выпускниками являются такие звездные игроки, как Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста, Херад Пике и Карлес Пуйоль.