8-летнего украинского мальчика приняли в академию "Барселоны"
27 июля, 2018, 14:11
"Барселона" причислила в детскую академию 8-летнего украинца Родиона Калашникова
Об этом Родион Калашников сообщил на своей странице в Facebook.
8-летний футболист выложил скрин-шот своего профиля с сайта Федерации футбола Каталонии. Раньше парень выступал за "Днепр" и барселонский клуб "Дамм".
Академия "Барселоны" - "Ла Масия", является одной из крупнейших детско-юношеских футбольных школ в мире, ее выпускниками являются такие звездные игроки, как Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста, Херад Пике и Карлес Пуйоль.
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