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8-летнего украинского мальчика приняли в академию "Барселоны"


фото: facebook
"Барселона" причислила в детскую академию 8-летнего украинца Родиона Калашникова

Об этом Родион Калашников сообщил на своей странице в Facebook.

8-летний футболист выложил скрин-шот своего профиля с сайта Федерации футбола Каталонии. Раньше парень выступал за "Днепр" и барселонский клуб "Дамм".

Академия "Барселоны" - "Ла Масия", является одной из крупнейших детско-юношеских футбольных школ в мире, ее выпускниками являются такие звездные игроки, как Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста, Херад Пике и Карлес Пуйоль.

 

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