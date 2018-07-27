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1030-летие Крещения Руси: в КГГА сообщили, какие улицы перекроют 28 июля

В субботу, 28 июля, в связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Киевской Руси в центре Киева ограничат движение транспорта и пешеходов 27 улицами

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Движение ограничат по следующим улицам:

  • ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
  • ул. Владимирский проезд (полностью);
  • Михайловская площадь (полностью);
  • ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
  • ул. Леонтовича (полностью);
  • ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);
  • ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);
  • ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);
  • ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
  • ул. Золотоворотская (полностью);
  • ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелковой);
  • ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
  • ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;
  • ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с пров. Михайловским);
  • ул. А. Тарасовой (полностью);
  • ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пров. Михайловским);
  • ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
  • ул. Костельная (полностью);
  • ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
  • ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
  • Андреевский спуск (полностью).

Кроме того, 28 июля временно закроют выезд из дворов домов, расположенных по ул. Владимирской.

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