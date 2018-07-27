1030-летие Крещения Руси: в КГГА сообщили, какие улицы перекроют 28 июля
27 июля, 2018, 23:03
В субботу, 28 июля, в связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Киевской Руси в центре Киева ограничат движение транспорта и пешеходов 27 улицами
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Движение ограничат по следующим улицам:
- ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
- ул. Владимирский проезд (полностью);
- Михайловская площадь (полностью);
- ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
- б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
- ул. Леонтовича (полностью);
- ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);
- ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);
- ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Золотоворотская (полностью);
- ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелковой);
- ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
- ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;
- ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с пров. Михайловским);
- ул. А. Тарасовой (полностью);
- ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пров. Михайловским);
- ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
- ул. Костельная (полностью);
- ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
- ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
- Андреевский спуск (полностью).
Кроме того, 28 июля временно закроют выезд из дворов домов, расположенных по ул. Владимирской.
- Напомним, 27 июля в Киеве состоялась организованная РПЦ крестный ход по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси. В городе перекрыли ряд улиц, образовались автомобильные заторы.
- В Киеве участникам шествия РПЦ в Киеве раздавали деньги.
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