 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зинченко сыграл за "Ман Сити" против "Ливерпуля"


фото: REUTERS
Украинец Александр Зинченко вышел в составе "Манчестер Сити" в игре против "Ливерпуля" на Международном кубке чемпионов

На турнире в США Зинченко начал игру в стартовом составе, провел на поле 64 минуты и был заменен. Украинец действовал на позиции центрального полузащитника. Матч завершился победой "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" со счетом 2:1.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

26 июля, 2018 четверг

25 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать