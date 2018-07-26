Зинченко сыграл за "Ман Сити" против "Ливерпуля"
26 июля, 2018, 09:49
Украинец Александр Зинченко вышел в составе "Манчестер Сити" в игре против "Ливерпуля" на Международном кубке чемпионов
На турнире в США Зинченко начал игру в стартовом составе, провел на поле 64 минуты и был заменен. Украинец действовал на позиции центрального полузащитника. Матч завершился победой "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" со счетом 2:1.
- Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о будущем Александра Зинченко в клубе.
- Украинский футболист заявил, что готов покинуть "Манчестер Сити", чтобы иметь больше игровой практики.
- Зинченко может продолжить карьеру в других английских клубах - "Фулхэме", или "Вулверхэмптоне".
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