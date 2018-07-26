Зинченко сыграл за "Ман Сити" против "Ливерпуля"

26 июля, 2018, 09:49

Украинец Александр Зинченко вышел в составе "Манчестер Сити" в игре против "Ливерпуля" на Международном кубке чемпионов

На турнире в США Зинченко начал игру в стартовом составе, провел на поле 64 минуты и был заменен. Украинец действовал на позиции центрального полузащитника. Матч завершился победой "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" со счетом 2:1.