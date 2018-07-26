Защита Крысина добилась отвода судьи, дело в очередной раз затягивается
26 июля, 2018, 14:24
Дарницкий райсуд Киева удовлетворил требование адвоката главаря "титушек" Юрия Крысина об отводе от дела судьи Любовь Леонтюк, которая ранее арестовала подсудимого
Об этом сообщает Светлана Кирилаш, вдова журналиста Вячеслава Веремия, за причастность к убийству которого Крысина уже осудили, на своей странице в Facebook.
Это уже четвертая попытка защиты Крысина отстранить Леонтюк.
В связи с отводом судьи дело затянется, ведь снова придется проводить подготовительные судебные заседания, зачитывать обвинительной акт и тому подобное.
Прошлое судебное заседание, на котором зачитывали обвинительный акт, прервали для избрания меры пресечения Крысину. Леонтюк постановила взять Крысина под стражу до 13 сентября.
Тогда оставалось 8 страниц обвинения, которые еще не прочитали.
- Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крисіна виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
- ГПУ обжаловала условный срок для Крысина.
- 26 марта судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Солодко объявил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину.
- 23 мая Печерский райсуд Киева отменил постановление ГПУ о закрытии уголовного производства против главаря "титушек" Юрия Крысина по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
- 13 июня Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу относительно приговора суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крысина к 5 годам заключения.
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