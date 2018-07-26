Инженер создал очки, которые позволят видеть мир "глазами дельфина"

26 июля, 2018, 17:13

Американский инженер Эндрю Талер собрал очки, которые показывают расстояние до объектов так, как его видят дельфины и другие животные

Об этом пишет Digital Trends.

Разработчик говорит: "Что, если мы могли бы использовать костяные наушники, чтобы "увидеть" мир, как дельфин, через эхолокацию? "

В механизм встроенный лазерный дальномер - он измеряет расстояние, а также наушники с технологией костной проводимости, которые превращают эти данные в импульсный сигнал.

Морские животные, рассчитывая расстояние до объектов, выдают ультразвуковые сигналы, которые отражаются от объекта и возвращаются обратно в ухо. Очки, созданные Талером, работают по схожему принципу.

При этом инженер хотел собрать максимально близкие, насколько это возможно, к дельфиньячему зрению очки.

"Они отправляют вибрации прямо в кость вашего черепа. Это очень хорошо работает для прослушивания музыки или усиления голосов. Когда вы впервые попробуете это, это необычный опыт. Несмотря на то, что звук слышно, вы не чувствуете, что он проходит сквозь уши", - написал Талер в своем блоге.

"Это учебный инструмент, который имитирует, как дельфины могут воспринимать мир, используя эхолокацию для измерения расстояния и преобразование этого измерения в импульсы и колебания в их челюсти", сказал Талер . "Это очень грубое приближение того, как дельфины пользуются эхолокацией для обнаружения объектов".

По данным разработчика, эта технология работает достаточно хорошо, поскольку, когда люди ходят вокруг, используя гарнитуру, то в конце могут выбирать открытые двери с закрытыми глазами.

"Я осознаю, что люди начали спекулировать на приложениях для людей с недостатками зрения, но подобные экспериментальные системы уже существуют и имеют очень ограниченное поглощение", - продолжал он, ссылаясь на то, существуют ли практические применения технологии.

Код к разработке находится на сайте GitHub в открытом доступе, как и инструкции по сборке. По словам автора, сначала ему было сложно привыкнуть к еще одному способу познания окружающей среды, но через несколько тренировок он научился распознавать дверные проемы с закрытыми глазами.