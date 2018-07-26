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Выдавал позиции ВСУ и собирался перейти на сторону "ДНР": контрразведка разоблачила предателя

В середине июля военная контрразведка СБУ разоблачила служащего Вооруженных сил Украины на "сливе" оккупантам информации о позициях ВСУ. А также, на хищении и продаже военного имущества

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, 24-летний контрактник, уроженец Житомирщины, через соцсети передавал сотруднику "ДНР" сведения о позициях и военной технике ВСУ в районе проведения ООС, указывая GPS координаты их местонахождения.

Также военные контрразведчики установили, что задержанный намеревался перейти на сторону НВФ "ДНР" и уже получил инструкции для реализации этого намерения.

Кроме того, контрактник похитил и продал через интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тыс. грн.

По материалам военной контрразведки открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 УК украины (Похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества).

Учитывая передачу информации военного характера и намерения перейти на сторону врага, действия военнослужащего могут квалифицироваться и по другим статьям УК.

Продолжается досудебное следствие. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

 

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