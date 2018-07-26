Выдавал позиции ВСУ и собирался перейти на сторону "ДНР": контрразведка разоблачила предателя
Об этом сообщает штаб ООС.
Так, 24-летний контрактник, уроженец Житомирщины, через соцсети передавал сотруднику "ДНР" сведения о позициях и военной технике ВСУ в районе проведения ООС, указывая GPS координаты их местонахождения.
Также военные контрразведчики установили, что задержанный намеревался перейти на сторону НВФ "ДНР" и уже получил инструкции для реализации этого намерения.
Кроме того, контрактник похитил и продал через интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тыс. грн.
По материалам военной контрразведки открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 УК украины (Похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества).
Учитывая передачу информации военного характера и намерения перейти на сторону врага, действия военнослужащего могут квалифицироваться и по другим статьям УК.
Продолжается досудебное следствие. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится