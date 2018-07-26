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Вопрос миротворцев ООН на Донбассе обсудили в "нормандском" формате

В четверг, 26 июля, в Берлине состоялась встреча политических директоров МИД стран Нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МИД Украины.

"Состоялась предметная дискуссия относительно модальностей будущей миротворческой операции по мандату ООН, которая должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Несмотря на существование существенных разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

Для Украины, в частности, остается принципиальным, чтобы мандат миротворческой операции распространялся на всю временно оккупированную территорию включительно с государственной украинско-российской границей в зоне конфликта.

Также Украина настаивает на выводе иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, а также содействии установлению мира в регионе.

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