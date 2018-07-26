Великобритания предоставила убежище подозреваемому в хищении $7,5 млн у экс-главе "Укрспецэкспорта"
26 июля, 2018, 18:04
Великобритания предоставила политическое убежище экс-главе "Укрспецэкспорта" Сергею Бондарчуку, подозреваемому в хищении $7,5 млн
Об этом сообщил в Facebook заместитель главы ГПУ Евгений Енин.
"Герой Украины побоялся предстать перед украинским правосудием за свои коррупционные преступления... и попросил политического убежища в Британии. Обидно, что британский суд такой приют предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров", - написал Енин.
При этом Енин назвал предоставление убежища Бондарчуку "исключением из правила".
"К счастью, кейс Бондарчука не правило, а досадное исключение - за последние пару лет Генпрокуратура достала уже не одного экс-чиновника заграницей - количество "безопасных мест на карте мира будет неуклонно сужаться и в дальнейшем", - добавил Енин.
- Напомним, в феврале 2015 года МВД Украины объявило Бондарчука в розыск, в июне того же года он оказался в розыске по линии Интерпола.
- По версии следствия, Бондарчук сменил заключенные ранее военные контракты, добавив в них посредников. Это привело к уменьшению доходов государства на $7,5 млн.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-