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Великобритания предоставила убежище подозреваемому в хищении $7,5 млн у экс-главе "Укрспецэкспорта"

Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
фото: cacds.org
Великобритания предоставила политическое убежище экс-главе "Укрспецэкспорта" Сергею Бондарчуку, подозреваемому в хищении $7,5 млн

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы ГПУ Евгений Енин.

"Герой Украины побоялся предстать перед украинским правосудием за свои коррупционные преступления... и попросил политического убежища в Британии. Обидно, что британский суд такой приют предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров", - написал Енин.

При этом Енин назвал предоставление убежища Бондарчуку "исключением из правила".

"К счастью, кейс Бондарчука не правило, а досадное исключение - за последние пару лет Генпрокуратура достала уже не одного экс-чиновника заграницей - количество "безопасных мест на карте мира будет неуклонно сужаться и в дальнейшем", - добавил Енин.

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