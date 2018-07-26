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В Украине начали производить боеприпасы, которые ранее у нас не выпускали


фото: tsn
На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины состоялись комплексные испытания боеприпасов и нового оружия украинского производства

Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, в Украине начали производство боеприпасов, которые ранее не производились в нашей стране.

"Прошла важная фаза испытаний самых дефицитных 152-мм снарядов, а также 60-мм мин для новых украинских минометов", - сообщил Турчинов.

На полигоне состоялись испытания двух модификаций 60-мм и двух модификаций 82-мм минометов, а также проверка безопасности характеристик во время ведения огня из 120-мм минометов.

Во время испытаний все баллистические характеристики проверялись современным комплексом мобильной радарной системы траекторных измерений.

"Ее уникальность заключается в том, что она может с большой точностью отслеживать траекторию не только снаряда, мины или ракеты, а даже пули", - добавил Турчинов.

Боеприпасы и артиллерийское оружие, которые испытывались, производятся как государственными, так и частными предприятиями.

"Хочу подчеркнуть, что все испытания прошли успешно. Украинское оружие и боеприпасы показали соответствие заданным характеристикам и в ближайшее время будут взяты на вооружение ВСУ, что значительно усилит огневую способность нашей армии", - подытожил Турчинов.

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