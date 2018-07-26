В СИЗО с Сущенко сидит еще один украинец, задержанный ФСБ, - адвокат

26 июля, 2018, 07:44

В СИЗО Москвы удерживают украинца - проводника из Ривного Сергея Бугайчука, которого задержала российская ФСБ

Об этом заявил общественный защитник украинского политзаключенного, журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин, сообщает "Укринформ".

Ссылаясь на "постановление об избрании меры пресечения Бугайчуку С. Н.", он рассказал, что появилась новая история с украинским заложником в России.

"Это проводник из Ривного Сергей Бугайчук. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей". Проще говоря, сидит в СИЗО Лефортово. И тут в очереди на посещение (Сущенко) я пообщался с его женой", отметил Фейгин.

Муж работает в пассажирском вагонном депо "Ковель". Он был задержан 11 июля 2018 года. Ему инкриминируют то, что он в составе группы из трех человек (один из которых назван только по имени) якобы переправлял через украинско-российскую границу для дальнейшей перепродажи оружие — пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету "Макаров".

Это дело ведут сотрудники Следственного управления ФСБ России. Бугайчуку инкриминируется ст. 222 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 3 (деяния, совершенные организованной группой). В постановлении о его аресте указывается, что за "тяжкое преступление", в котором его обвиняют, предусмотрено безальтернативное наказание на срок более трех лет. Однако в ч. 3 ст. 222 УК РФ говорится, что соответствующее преступление "наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом".

При этом виновным в инкриминируемом деянии Бугайчук себя не признал. На первых заседаниях суда ему был предоставлен "адвокат по назначению".

Как сообщил Фейгин, в настоящее время Консульство Украины уже занято поиском для защиты Бугайчука адвоката по соглашению.