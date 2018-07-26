В планах "Укравтодора" на ремонт оказались дороги ОРДЛО. В ведомстве объяснили почему
Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодор".
В ведомстве отмечают, что с учетом правового статуса Донецкой и Луганской областей, планирование работ по эксплуатационному содержанию дорог осуществляется в отношении всей протяженности дорог. Именно поэтому при планировании работ на год в Перечень дорог включаются все дороги области.
"Будучи ответственными за публичные средства, использование средств на работы по ремонту и содержании дорог осуществляется исключительно на финансирование работ на подконтрольной территории", - говорится в сообщении.
Пресс-служба добавляет, что заложенные в начале года средства во второй половине года перераспределяются на выполнение работ исключительно в пределах подконтрольных территорий.
Известно, что по состоянию на 25 июля на работы в Луганской области выделено 128,1 млн грн на финансирование 8 объектов, из местного бюджета 81,5 млн грн - на 5 объектов.
"Все эти объекты находятся на подконтрольной Украине территории", - подчеркнули в пресс-службе.
- Недавно в Государственном агентстве автомобильных дорог в Украине отметили, что в настоящее время наибольший процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается в четырех областях.
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