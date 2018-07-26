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В планах "Укравтодора" на ремонт оказались дороги ОРДЛО. В ведомстве объяснили почему

Государственная служба автомобильных дорог "Укравтодор" уверяет, что не планирует проводить ремонт дорог на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодор".

В ведомстве отмечают, что с учетом правового статуса Донецкой и Луганской областей, планирование работ по эксплуатационному содержанию дорог осуществляется в отношении всей протяженности дорог. Именно поэтому при планировании работ на год в Перечень дорог включаются все дороги области.

"Будучи ответственными за публичные средства, использование средств на работы по ремонту и содержании дорог осуществляется исключительно на финансирование работ на подконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что заложенные в начале года средства во второй половине года перераспределяются на выполнение работ исключительно в пределах подконтрольных территорий.

Известно, что по состоянию на 25 июля на работы в Луганской области выделено 128,1 млн грн на финансирование 8 объектов, из местного бюджета 81,5 млн грн - на 5 объектов.

"Все эти объекты находятся на подконтрольной Украине территории", - подчеркнули в пресс-службе.

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