В Одессе работники железной дороги украли из вагона 90 мешков зерна

26 июля, 2018, 13:49

В Одессе правоохранители задержали злоумышленников, которые воровали зерно из грузовых вагонов

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесчины.

Четверо мужчин в возрасте от 35 до 48 лет оказались работниками железной дороги.

Ночью они с помощью ключа отжали крышку разгрузочного люка вагона и отсыпали в мешки семена рапса. Мужчины грузили в автомобиль одного из подельников, чтобы вывезти и продать.

Во время задержания полицейскими было изъято 90 мешков общим весом 4,5 тонны. Сумма материального ущерба составляет около 50 тысяч гривен.

Сейчас все четверо правонарушителей задержаны. Они подозреваются в совершении ряда подобных краж.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.