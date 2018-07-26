В Минобороны прокомментировали акцию самоподжога военного

26 июля, 2018, 14:55

Акция самоподжога бывшим военнослужащим Сергеем Ульяновым была осуществлена с единственной целью - для давления на суд

Об этом сообщил пресс-офицер сил спецопераций подполковник Алексей Никифоров, передает "РБК-Украина".

В ведомстве считают, что такая акция фактически политизирует проблему и закрывает пути к ее решению.

"Человек уволился в 2016 году. Он как гражданин имеет право обращаться в порядке, определенном Министерством обороны и Генштабом. Сегодняшняя радикальная акция имеет единственную цель - давление на судебное решение. По своему характеру фактически политизирует проблему, не дает путей для ее решения", - сообщил Никифоров.

Напомним, 26 июля экс-военнослужащий Сергей Ульянов возле здания Минобороны облил себя жидкостью и поднес огонь, однако его оперативно повалили на землю и потушили. Мужчине оказали медицинскую помощь. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают помощь, он не получил ожогов. Отмечается, что таким образом мужчина пытался повлиять на суд в деле его увольнения из оборонного ведомства. В пресс-службе командования отметили, что экс-военный после увольнения решил судиться с Минобороны и уже проиграл два иска.

"Ульянов после увольнения со службы решил судиться с ведомством. Два судебных прооцесса он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иска, на который он систематически не появляется. Таким образом, требования гражданина Ульянова С.В. перешли в судебную плоскость, и уже не в компетенции командования ССО", - сообщил Никифоров.