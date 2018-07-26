В Киеве возобновили движение транспорта согласно графику
26 июля, 2018, 08:53
В Киеве после непогоды, которая бушевала 25 июля, восстановили движение общественного транспорта согласно маршрутам
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Речь идет о маршрутах, проходящих по улицам Щусева, Грекова, Святошинской, Индустриальной, просп. Победы, ул. Автозаводской, в районе ст. м. "Шулявская" и ст. м. "Берестейская", а также на Борщаговской линии скоростного трамвая – ул. Борщаговской, ул. Жилянской и ул. Старовокзальной", - говорится в сообщении.
Общественный транспорт курсирует по городу согласно графику.
- Напомним, в результате сильного ливня обрушилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской.
- В столице затопило улицы, тоннели и подземные переходы.
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