В Киеве возобновили движение транспорта согласно графику

26 июля, 2018, 08:53

В Киеве после непогоды, которая бушевала 25 июля, восстановили движение общественного транспорта согласно маршрутам

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Речь идет о маршрутах, проходящих по улицам Щусева, Грекова, Святошинской, Индустриальной, просп. Победы, ул. Автозаводской, в районе ст. м. "Шулявская" и ст. м. "Берестейская", а также на Борщаговской линии скоростного трамвая – ул. Борщаговской, ул. Жилянской и ул. Старовокзальной", - говорится в сообщении.

Общественный транспорт курсирует по городу согласно графику.