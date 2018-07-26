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В Киеве восстановили движение путепроводом, который разрушил ливень


фото: facebook
Движение путепроводом на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги восстановлено

Об этом сообщил генеральный директор "Киевавтодор" Александр Густелев, передает пресс-служба КГГА.

Напомним, что вчера, 25 июля, из-за сильного ливня произошло размытие опор путепровода. Во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение временно закрыть движение указанным участком.

Руководитель управления КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук сообщил, что в результате разрушения никто не пострадал.

По словам чиновника, конструкции обвалились в месте проведения ремонтных работ вследствие вымывания грунта.

Если же вы решили не подвергаться опасности, предлагаем пути безопасного объезда путепровода.

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