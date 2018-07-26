В Киеве восстановили движение путепроводом, который разрушил ливень
Об этом сообщил генеральный директор "Киевавтодор" Александр Густелев, передает пресс-служба КГГА.
Напомним, что вчера, 25 июля, из-за сильного ливня произошло размытие опор путепровода. Во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение временно закрыть движение указанным участком.
Руководитель управления КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук сообщил, что в результате разрушения никто не пострадал.
По словам чиновника, конструкции обвалились в месте проведения ремонтных работ вследствие вымывания грунта.
Если же вы решили не подвергаться опасности, предлагаем пути безопасного объезда путепровода.
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