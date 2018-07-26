В Киеве восстановили движение путепроводом, который разрушил ливень

26 июля, 2018, 15:32

Движение путепроводом на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги восстановлено

Об этом сообщил генеральный директор "Киевавтодор" Александр Густелев, передает пресс-служба КГГА.

Напомним, что вчера, 25 июля, из-за сильного ливня произошло размытие опор путепровода. Во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение временно закрыть движение указанным участком.