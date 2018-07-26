В Крыму обыскивали дома подростков из-за сожжения флага России
Об этом сообщает Крымская солидарность.
В частности, обыски прошли у несовершеннолетних в поселке Курское Белогорского района: Мустафы Коки, Умера Абдувелиева, Ризвана Сейтхалилова, Сейтумера Асанова.
Еще один обыск ранее прошел в селе Холодовка Судакского района у Азиз-Мухаммеда Алиева.
Всех пятерых несовершеннолетних подозревают в том, что они сняли российский флаг с сельсовета Курского и сожгли его в конце июня 2018 года. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ о надругательстве над государственными символами России. Сразу после инцидента у всех подозреваемых были взяты объяснения.
Сейчас обыски уже закончились, Сейтумера Асанова и Умера Абдувелиева из дома увезли в Белгородское управление внутренних дел.
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