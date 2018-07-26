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В Греции освободили 12 украинских моряков с арестованного судна Mekong Spirit

Экипаж арестованного в Греции судна Mekong Spirit в ближайшие дни вернется в Украину, сообщил почетный консул Греции Пантелис Бумбурас

По его словам, согласно судебному решению, 12 из 16 украинских моряков смогут выехать из Греции при условии ежемесячной регистрации в генеральном консульстве Греции в Одессе, передает Думская.

Справедливое решение суда в пользу украинских моряков было принято через 14 месяцев после ареста судна.

Консул сообщил, что четверо членов экипажа, которые остались в Греции, - капитан, старпом и рядовые - будут находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств. По его словам, дипломаты готовы оказать помощь в вопросе жилья и продуктов питания.

"Насколько мне известно, сейчас решается судьба моряков, оставшихся на территории Греции. На борту Mekong Spirit находиться они не смогут. Судно арестовано. Судовладелец самоустранился", - заявил Бумбурас.

Моряки сообщили, что они вернутся в Украину в пятницу, 27 июля.

 

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