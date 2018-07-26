В горсовете Конотопа произошла массовая драка, 50 участников забрали в полицию

26 июля, 2018, 21:19

В четверг, 26 июля, в Конотопе Сумской области во время заседания горсовета возникла потасовка между сторонниками действующего мэра Артема Семенихина и его оппонентами

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сотрудники полиции разняли участников потасовки и доставили в отдел полиции 50 наиболее активных нарушителей общественного порядка. При этом во время столкновения пострадали четверо правоохранителей.

Во время работы депутатов горсовета неоднократно возникали словесные конфликты между сторонниками мэра и его оппонентами. Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции стали стеной между конфликтующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан.

"В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию. Во время столкновений пострадали четверо сотрудников полиции", - сказал заместитель начальника главного управления Нацполиции Сумщины Олег Кузминков.

Канал UА:СУММЫ обнародовал видео инцидента.