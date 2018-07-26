Усик рассказал, как скрывался от шпионов перед боем с Гассиевым
26 июля, 2018, 12:27
Александр Усик признался, что готовился к бою с Муратом Гассиевым в режиме строгой секретности
Об этом сообщает Boxing.ua.
По словам Усика никто не знал где расположен его лагерь в Киеве, в котором он готовился к бою с Гассиевым.
"Организовали тренировочный лагерь в Киеве. Никто не знал где мы находимся. Посты никакие я не выкладывал. Я как-то себя зажег - и горел следующие два с половиной месяца. При подготовке было около десяти спарринг-партнеров. Ребята полностью отдавались на тренировках, нещадно меня пинали. Наиболее ярыми были Александр Гвоздик и Роман Капитоненко. При поддготовке к сопернику не подстраивались, оттачивали собственные комбинации, которые были бы наиболее эффективны против Мурата", - рассказал Александр Усик.
- Британский боксер Тони Бэллью выдвинул условия, при которых станет возможным его бой против Александра Усика.
- Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым бросил вызов британцу.
- Экс-тренер украинца Джеймс Али Башир высоко оценил потенциал Усика в супертяжелом весе.
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