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Усик рассказал, как скрывался от шпионов перед боем с Гассиевым


фото: twitter
Александр Усик признался, что готовился к бою с Муратом Гассиевым в режиме строгой секретности

Об этом сообщает Boxing.ua.

По словам Усика никто не знал где расположен его лагерь в Киеве, в котором он готовился к бою с Гассиевым.

"Организовали тренировочный лагерь в Киеве. Никто не знал где мы находимся. Посты никакие я не выкладывал. Я как-то себя зажег - и горел следующие два с половиной месяца. При подготовке было около десяти спарринг-партнеров. Ребята полностью отдавались на тренировках, нещадно меня пинали. Наиболее ярыми были Александр Гвоздик и Роман Капитоненко. При поддготовке к сопернику не подстраивались, оттачивали собственные комбинации, которые были бы наиболее эффективны против Мурата", - рассказал Александр Усик.

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